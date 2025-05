Elezione nuovo Papa, via al Conclave: chi è il cardinale Gerhard Ludwig Müller

(Adnkronos) – Tra i cardinali considerati ‘papabili’ al Conclave 2025 c’è Gerhard Ludwig Müller. Considerato un leader deciso, pragmatico e coraggioso, è un teologo rispettato che non si riconosce nell’etichetta di “conservatore” e preferisce definirsi semplicemente “cattolico”. Potrebbe venire scelto come nuovo papa? Il cardinale Gerhard Ludwig Müller, nato il 31 dicembre 1947 a Finthen, sobborgo di Magonza, proviene da una famiglia cattolica devota: suo padre Martin era operaio nel settore automobilistico, mentre sua madre Lioba era casalinga. Dopo il liceo vescovile Willigis a Magonza, ha studiato filosofia e teologia nelle città di Magonza, Monaco di Baviera e Friburgo in Brisgovia. Nel 1977 ha conseguito il dottorato in teologia con una tesi sul contributo del teologo protestante Dietrich Bonhoeffer alla teologia sacramentale ecumenica, sotto la guida del professor Karl Lehmann. L’11 febbraio 1978 è stato ordinato sacerdote nella diocesi di Magonza dal cardinale Hermann Volk. Dopo l’ordinazione, ha prestato servizio in tre parrocchie e insegnato religione nei licei di Büdingen e Nidda. Nel 1985 ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento universitario a Friburgo in Brisgovia. Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Ratisbona, diocesi precedentemente guidata anche da Joseph Ratzinger. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 24 novembre 2002 dal cardinale Friedrich Wetter, con la partecipazione del cardinale Karl Lehmann e del vescovo Vinzenz Guggenberger. Durante il suo episcopato, ha sviluppato ampiamente la diocesi e ha servito in vari organi della Santa Sede. Nel 2012 si è trasferito a Roma quando Papa Benedetto XVI lo ha nominato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (Cdf). In questo ruolo, è stato anche presidente della Pontificia Commissione Biblica, della Commissione Teologica Internazionale e della Pontificia Commissione Ecclesia Dei. Papa Francesco lo ha creato cardinale diacono nel 2014. Nel 2017, Papa Francesco ha deciso di non rinnovargli il mandato di prefetto della Cdf. Dopo aver lasciato l’incarico, Müller ha assunto un profilo ancora più pubblico, proseguendo le sue pubblicazioni in varie lingue e ampliando la sua attività apostolica a livello internazionale. Müller è considerato un leader deciso, pragmatico e coraggioso. Teologo rispettato, non si riconosce nell’etichetta di “conservatore” e preferisce definirsi semplicemente “cattolico”. Formatosi sotto l’influenza di teologi progressisti come Lehmann, ha raggiunto i vertici della Chiesa grazie anche al sostegno di Benedetto XVI. Pur non ponendo la liturgia al centro della sua azione, considera dottrina e pastorale egualmente importanti, e ha promosso la devozione eucaristica in diverse forme. Negli anni iniziali della crisi degli abusi ha faticato a trovare una linea coerente, ma in seguito ha assunto posizioni ferme. Da vescovo di Ratisbona ha agito con decisione contro gruppi dissidenti. Nel 2024 sono emerse minori contestazioni riguardanti la sua gestione finanziaria ai tempi della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha fermamente smentito.

È considerato teologicamente ortodosso, anche se alcune sue posizioni – ad esempio sull’Eucaristia e sulla verginità perpetua di Maria – hanno suscitato perplessità. Ha mostrato interesse per la teologia della liberazione, cercando però di separarla dalle sue componenti marxiste. Tradizionalista nella sostanza, si oppone fermamente al diaconato femminile e alla modifica del celibato sacerdotale, pur avendo mostrato in passato apertura a eccezioni. Sostenitore convinto del Concilio Vaticano II, si è opposto duramente alla Fraternità San Pio X. Tuttavia, negli ultimi anni si è avvicinato al mondo della Tradizione e si è fatto critico accanito del Sinodo sulla sinodalità, del Cammino sinodale tedesco e di ciò che percepisce come deviazioni dalla dottrina della Chiesa. Ha criticato anche le restrizioni alla Messa tradizionale in latino. Müller ha espresso forti critiche al globalismo e all’Agenda 2030, denunciando le “élite potenti” che la sostengono. Ha evitato critiche dirette a Papa Francesco, pur sollevando molte riserve sul suo pontificato, che ha attribuito in parte alla sua cerchia di collaboratori stretta. Ritiene, ad esempio, che Francesco sia colpevole di eresia materiale, ma non formale. Di recente, Müller aveva rilasciato una breve dichiarazione a sostegno dei cinque cardinali che avevano presentato dei “dubia” a Francesco. Il cardinale tedesco si era detto “felice” che “altri, a modo loro, stiano facendo ciò che è necessario” per ricordare al Papa “la responsabilità che Dio gli ha affidato per la preservazione della Chiesa”. L’azione in difesa della fede cattolica dei cardinali Robert Sarah, Raymond Burke, Joseph Zen Ze-kiun, Juan Sandoval e Walter Brandmüller, che aveva suscitato scalpore in Vaticano, ha ricevuto così il sostegno dell’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il cardinale tedesco ha messo in guardia dal fatto che avere oggi una posizione eretica può favorire la carriera ecclesiastica: ha ricordato che i vescovi non devono essere burattini che ripetono ciecamente quello che dice il Papa, e protesta contro il neopapismo.

Tradizionalista nella sostanza, si oppone fermamente al diaconato femminile e alla modifica del celibato sacerdotale, pur avendo mostrato in passato apertura a eccezioni. Sostenitore convinto del Concilio Vaticano II, si è opposto duramente alla Fraternità San Pio X. Tuttavia, negli ultimi anni si è avvicinato al mondo della Tradizione e si è fatto critico accanito del Sinodo sulla sinodalità, del Cammino sinodale tedesco e di ciò che percepisce come deviazioni dalla dottrina della Chiesa. Ha criticato anche le restrizioni alla Messa tradizionale in latino. Secondo il cardinale Müller, se i cattolici sanno che i papi sono i successori di San Pietro a Roma, devono anche sapere che devono opporsi alla caricatura dei papi fatta dai protestanti nel XVI secolo e da coloro che usano l’autorità papale per fare bella figura agli occhi del Nuovo Ordine Mondiale. Il cardinale Müller ha dichiarato di aver “difeso la dottrina cattolica”, adempiendo coscienziosamente alla sua responsabilità di vescovo e cardinale. “Ma – ha aggiunto – sono felice che altri, a modo loro, facciano ciò che è necessario e ricordino al Papa la responsabilità che Dio gli ha affidato di custodire la Chiesa nella dottrina degli apostoli”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)