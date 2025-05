Elezione nuovo Papa, via al Conclave: chi è Lazarus You Heung-sik

(Adnkronos) – Il nuovo Papa potrebbe venire dal sud-est asiatico? Tra i nomi considerati ‘papabili’ al Conclave 2025 c’è anche quello del cardinale sudcoreano Lazarus You Heung-sik, 73 anni. Membro del Movimento dei Focolari, è attualmente prefetto del dicastero per il Clero a Roma, nominato da Papa Francesco nel 2021 dopo aver ricoperto per oltre 15 anni il ruolo di vescovo diocesano in Corea del Sud.

Nato in Corea del Sud il 17 novembre 1951, durante la Guerra di Corea, il padre di Heung-sik scomparve durante il conflitto e il giovane Lazarus crebbe senza la figura paterna. Da adolescente, divenne la prima persona della sua famiglia a convertirsi al cattolicesimo, essendo battezzato all’età di sedici anni. Fu attratto dalla fede dai “pionieri” del cattolicesimo coreano, in particolare da San Andrea Kim. Riuscì successivamente a convincere sua madre e i suoi fratelli ad aderire alla Chiesa. “Quando gli altri vedono la nostra gioia come cristiani, ne sono contaminati”, ha dichiarato il cardinale.

Furono le suore a incoraggiarlo a diventare sacerdote e a 18 anni intraprese il cammino verso l'ordinazione, studiando all'Università Cattolica della Corea a Seul prima di trasferirsi a Roma, dove conseguì una laurea in teologia dogmatica presso l'Università Pontificia Lateranense. Tuttavia, il suo periodo in seminario non fu soddisfacente, poiché non corrispondeva a ciò che si era aspettato. Ciò lo portò ad aderire al Movimento dei Focolari e a trascorrere del tempo a Frascati, vicino a Roma. Nel 1979, all'età di 28 anni, venne ordinato sacerdote nella diocesi di Daejeon. Servì in vari ruoli, tra cui quello di viceparroco nella cattedrale diocesana, direttore di un centro educativo e di una casa di ritiro. Fu rettore del seminario diocesano di Daejeon dal 1998 al 2003. Papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo coadiutore di Daejeon il 24 giugno 2003 e, due anni dopo, succedette a Monsignor Joseph Kyeong Kap-ryong come vescovo diocesano. Papa Benedetto XVI lo nominò membro del Pontificio Consiglio Cor Unum il 29 maggio 2007. All'interno della Conferenza Episcopale Coreana, You Heung-sik fu incaricato di guidare i comitati sui martiri, la gioventù e la migrazione. Inoltre, ricoprì il ruolo di capo della Caritas Corea dal 2004 al 2008, compiendo quattro visite nella capitale nordcoreana Pyongyang. Nel 2014, all'epoca vescovo, Heung-sik invitò Papa Francesco a visitare la Corea del Sud per la Giornata Mondiale della Gioventù Asiatica. Incontrò il Papa al termine dell'evento e in seguito ebbe vari colloqui con Francesco in Vaticano negli anni successivi. Papa Francesco lo invitò personalmente a partecipare al Sinodo sulla Gioventù nel 2018. Il 14 ottobre 2020, fu scelto dai suoi colleghi vescovi per ricoprire il ruolo di segretario della Conferenza Episcopale Coreana, una posizione che equivaleva al terzo incarico più alto della conferenza, dopo il presidente e il vicepresidente. Nel 2021, Papa Francesco lo nominò Prefetto della Congregazione per il Clero, sostituendo il cardinale Benjamin Stella, e un anno dopo lo elevò al rango di cardinale durante il concistoro del 27 agosto 2022. Successivamente, You Heung-sik è stato nominato membro di vari dicasteri della Curia Romana, tra cui il Dicastero per i Vescovi, per l'Evangelizzazione (sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo), per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per la Cultura e l'Istruzione, per i Testi Legislativi e la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Con una vasta esperienza come rettore di seminario e vescovo diocesano, è stato incaricato dai suoi colleghi vescovi coreani di ricoprire posizioni importanti all'interno della Conferenza Episcopale. Come prelato relativamente nuovo in Vaticano, Heung-sik ha evitato di essere coinvolto in polemiche, mantenendo un basso profilo mentre enfatizzava la necessità di riformare i seminari. In qualità di nuovo cardinale dell'Est asiatico, Heung-sik è ben posizionato per essere un candidato di compromesso. Chi lo conosce bene afferma che è una persona molto intelligente ed educata, con molte qualità, una buona memoria e un buon senso dell'umorismo. Anche se si è dimostrato un forte difensore del celibato sacerdotale, le sue opinioni su controversie come Fiducia Supplicans, Traditionis Custodes e altri cambiamenti pastorali sono in gran parte sconosciute. Si sa che ha alcune tendenze progressiste o, come ha affermato una fonte, "spinge sulla tradizione". Heung-sik ha elogiato Papa Francesco e ha sottolineato la sua fedeltà alle posizioni papali. Ha anche sostenuto i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI durante i rispettivi papati. Nel corso degli anni, il cardinale ha assunto una linea più morbida, in particolare sull'insegnamento morale della Chiesa, in sintonia con questo pontificato. La posizione più controversa del cardinale coreano è probabilmente il suo entusiastico sostegno per gli accordi segreti tra il Vaticano e Pechino riguardo alla nomina dei vescovi. In Corea del Sud, Heung-sik è noto per non aver mai opposto pubblicamente resistenza alla successione comunista in tre generazioni della Corea del Nord, alle violazioni dei diritti umani e all'acquisizione di armi nucleari. In sintesi, le dichiarazioni e le azioni del cardinale Heung-sik riflettono il suo impegno nel supportare i sacerdoti, promuovere la formazione continua, affrontare l'isolamento all'interno del clero e partecipare attivamente al processo sinodale. La sua prospettiva come primo coreano a dirigere un dicastero della Curia Romana attira anche maggiore attenzione su questioni che riguardano la Chiesa in Asia e nel mondo.