Elezioni comunali 2025: primi exit poll Genova, Matera, Ravenna e Taranto

(Adnkronos) – Urne chiuse alle 15 per le elezioni amministrative 2025: al via lo spoglio. Sono stati 117 i comuni delle regioni a statuto ordinario e nove i comuni commissariati della Sicilia (ossia Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Ramacca) chiamati all’elezione diretta del sindaco e al rinnovo dei consigli comunali. Sono tre i capoluoghi di provincia al voto -Taranto, Ravenna e Matera – insieme a Genova, capoluogo di regione. Circa due milioni i cittadini chiamati alle urne. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà quindi domenica 8 e lunedì 9 giugno. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Genova è avanti con una forchetta tra il 53-57% Silvia Salis candidata di Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Silvia Salis sindaca, Riformiamo Genova, Movimento 5 Stelle a seguire con il 38-42% c’è Pietro Piciocchi, candidato per il centrodestra (Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova, Lega, Forza Italia, Piciocchi sindaco vince Genova, Udc, Fratelli d’Italia, Npsi-Democrazia cristiana). Antonella Marras, candidata per la Sinistra Alternativa è allo 0,5-2,5% e Mattia Crucioli, per Uniti per la Costituzione è allo 0,5-2,5%. Copertura del campione 80%. A Matera, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, è in testa Roberto Cifarelli, sostenuto da una coalizione civica trasversale in cui ci sono esponenti di Forza Italia, Azione, +Europa, con il 44,5-48,5%, seguito da Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra, con il 31,5-35,5%. Domenico Bennardi, già sindaco da ottobre 2020 a ottobre 2024, candidato per il M5S, è all’8-12% e Vincenzo Santochirico, sostenuto dalla civica Progetto Comune Matera è al 6-8%. A Ravenna, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, è in testa con il 61-65% Alessandro Barattoni, candidato del campo largo, seguito da Nicola Grandi (sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla lista civica ‘Viva Ravenna’), con il 21,5-25,5%. Alvaro Ancisi (sostenuto dalla Lega e dalla lista civica ‘Ambiente e animali’) è al 4-6% e Veronica Verlicchi (lista civica ‘La Pigna’) è al 3-5%. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Taranto è avanti con il 37-41% il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, sostenuto dal Pd, Avs, Per Bitetti sindaco, Demos, Unire Taranto, Con Bitetti, Democrazia Cristiana e Partito Liberal Democratico-Azione. Il candidato di centrodestra Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Liberale e a Noi Moderati-Lazzàro sindaco è al 20-24% mentre Francesco Tacente, candidato di Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti per Taranto-Socialisti, Udc-Evviva Taranto è al 19-23%. Annagrazia Angolano, candidata del Movimento Cinque Stelle e della lista Angolano sindaca, è al 9-13%. La copertura del campione è dell’80%. Per quanto riguarda l’affluenza, il dato registrato il dato sull’affluenza è risultato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale: alle 23 aveva votato il 43,85%, nella tornata precedente a votare era stato il 49,52%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)