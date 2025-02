Elezioni Germania, exit poll: Cdu-Csu al 29%, Afd al 19,5% e Spd al 16%

(Adnkronos) –

Cdu-Csu al 29%, Afd al 19,5% Spd al 16%, Verdi al 13,5% nelle elezioni in Germania secondo i primi exit poll diffusi dall’emittente Ard alla chiusura del voto di oggi, 23 febbraio 2025, per il rinnovo del Bundestag. Il blocco Cdu-Csu sfiora il 30%, l’Afd è vicina al 20% ed è il secondo partito davanti ai socialdemocratici del cancelliere uscente, Olaf Scholz. Numeri lievemente diversi per gli exit poll della Zdf: il 28,5% degli aventi diritto avebbe votato per Cdu-Csu. Afd al 20%, la Spd avrebbe raccolto il 16,5% dei consensi, i Verdi starebbero al 12%. Per Ard, otterrebbe il 4,9% dei voti il Partito Liberale. Se confermato, il dato indicherebbe che il partito liberale non supera la soglia di sbarramento del 5% dei voti. Stessa sorta toccherebbe anche al Partito di Sahra Wagenknecht (Bsw), secondo la stessa fonte, che assegna invece l’8,5% alla Linke. Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la “vittoria storica” del suo partito. “Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del Paese”, dice Weidel. L’Afd è pronta contribuire alla formazione del nuovo governo, aggiunge Weidel sottolineando che “la nostra mano sarà sempre tesa per partecipare al governo, al fine di attuare la volontà del popolo, la volontà della Germania”. Le elezioni sono state caratterizzate da un’affluenza molto elevata: sarebbe stato raggiunto l’84% secondo l’Ard, che fa riferimento al dato più alto dal 1990.

Cdu-Csu e Spd avrebbero insieme la maggioranza dei seggi al Bundestag. E' quanto emerge da un calcolo della Ard, secondo cui i conservatori di Friedrich Merz e i socialdemocratici del cancelliere uscente Olaf Scholz avrebbero rispettivamente 211 e 116 seggi, per un totale di 327, oltre i 316 necessari per la maggioranza. All'Afd, con cui è stata esclusa ogni possibile alleanza, andrebbero 142 seggi, ai Verdi 98 e alla Linke 62. Nessun seggio andrebbe ai liberali dell'Fdp e ai populisti del Bsw, che secondo gli exit poll di Ard non avrebbero il 5% dei voti necessari per entrare al Bundestag.