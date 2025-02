Elezioni Germania, Merz vince dibattito tv tra i 4 candidati

(Adnkronos) – Friedrich Merz esce vincitore dal dibattito a quattro su Rtl-ntv che ha messo a confronto ieri sera i principali candidati cancellieri alle elezioni anticipate di domenica prossima in Germania: da un’inchiesta condotta dall’istituto Forsa dopo il ‘Quadrell’, risulta che Merz ha convinto più degli altri (32%), seguito, a distanza, dal cancelliere uscente, il socialdemocratico Olaf Scholz (25%), quindi, a pari merito, dai candidati ecologista Robert Habeck e di Alternativa per la Germania Alice Weidel (18%). Il 7% degli interpellati non assegnerebbe un vantaggio ad alcuno dei candidati presenti. Il primo posto assegnato dai telespettatori allo Spitzenkandidat dell’Unione (Cdu/Csu) riflette gli umori registrati dai sondaggi nelle ultime settimane, fatte salve leggere variazioni: secondo la più recente inchiesta Insa (del 15/2) il 30% voterebbe per l’Unione. Il 21% dell’elettorato sceglierebbe Afd, quindi Spd (15%), Verdi (13%), Linke (6%), Bsw (5%), Fdp (4%). Dai sondaggi emerge anche – dato in linea con la risposta degli spettatori al ‘Quadrell’ – che una maggioranza di cittadini punta per il dopo-voto sulla “grande coalizione” di Cdu/Csu con la Spd, a guida Unione, con il 39% – un aumento significativo di sei punti percentuali nelle ultime tre settimane – a favore. E il 76% – registrato pochi giorni fa da Forschungsgruppe Wahlen per Zdf – si aspetta proprio questa soluzione, anche se recentemente le polemiche tra i due schieramenti, in particolare sull’immigrazione e sull’appoggio dell’Afd alla Cdu hanno creato forti divisioni tra le due formazioni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)