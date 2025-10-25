18.9 C
Elezioni Irlanda, vittoria netta per indipendente di sinistra Connolly alle presidenziali

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Catherine Connolly è ormai avviata verso una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali irlandesi, secondo le prime proiezioni che le attribuiscono circa il 64% dei voti. L’indipendente di sinistra, sostenuta da un’alleanza di partiti progressisti e da un forte seguito giovanile, ha ottenuto un successo che rappresenta un chiaro messaggio di protesta contro il governo di centrodestra. La sua unica rivale, Heather Humphreys del Fine Gael, ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulata con lei “per essere la prossima presidente d’Irlanda”, come riferito dall’emittente nazionale Rte.  

Connolly, 68 anni, ex psicologa e avvocata, ha voluto “ringraziare tutti, anche coloro che non mi hanno votata. Capisco le loro preoccupazioni su chi li rappresenterà al meglio”. L’elezione è stata segnata da un’affluenza bassa (circa il 40%) e da un numero record di schede nulle (13%), segno del malcontento per l’assenza di alternative reali in una competizione per una carica in gran parte simbolica ma sempre più visibile nella vita politica irlandese. 

