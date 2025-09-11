24.2 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elezioni Marche, sondaggio Emg: Acquaroli avanti di 6 punti al 52%, Ricci al 46%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sei punti di differenza: Francesco Acquaroli al 52%, Matteo Ricci al 46%. E’ quanto emerge dal sondaggio Emg Different realizzato tra l’8 e il 10 settembre in vista delle elezioni regionali nelle Marche. E sempre il 52% degli intervistati giudica positivo l’operato del presidente uscente della regione: lo dicono il 79% degli elettori di centrodestra, il 65% di quelli di centro.   Per quanto riguarda il voto alle liste, Fdi è primo partito con il 31,5%. Seguono Pd al 29%, Lega all’8, Forza Italia al 7, M5S al 6, Avs al 4%. Sulla collocazione dell’elettorato il 7,4% si dichiara di destra, il 18,4 di centrodestra per un totale del 25,8%. Mentre l’11, 6% si dichiara di sinistra, il 15,3 di centrosinistra per un totale del 26,9%. Ben il 29% degli intervistati dice di non riconoscersi in nessuno dei due poli.   Quanto agli interventi prioritari per le Marche, l’indicazione è netta: per il 61% c’è la sanità, seguono il lavoro (20%), la formazione al lavoro (13%), la politiche sociali per i giovani (12%) e la scuola (10%). Il 75% degli intervistati di dice soddisfatto della qualità della vita nelle Marche. Specie le donne (80%) e la fascia dei più giovani, 18-34 anni (85%).   Infine il dato dell’affluenza: il 51% dice che sicuramente voterà, il 34% che probabilmente lo farà. L’affluenza stimata è del 55%. Alle regionali del 2020 era stata del 60%.   —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.2 ° C
25.3 °
22.4 °
72 %
2.1kmh
40 %
Gio
26 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Gaza (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati