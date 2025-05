Elezioni Polonia, testa a testa Trzaskowski-Nawrocki: si va al ballottaggio

(Adnkronos) – Il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski ha ottenuto il 30,8% alle presidenziali polacche mentre il candidato dei conservatori del Pis, Karol Nawrocki è arrivato al 29,15. Si confermano quindi le previsioni che vedono i due al ballottaggio del prossimo primo giugno, anche se si prevedeva un vantaggio più accentuato per il sindaco europeista. Nel primo commento dopo gli exit poll, lo stesso Trzaskowski ha ammesso che i risultati indicano “un testa a testa”. Ma a preoccupare il suo team è anche il fatto che il terzo posto negli exit poll è andato, con il 15,4%, a Slawomir Mentzen, libertario di destra che ha raccolto il voto di protesta. E al quarto posto, con il 6.2%, compare, a sorpresa, il candidato di estrema destra, Grzegorz Braun, sotto inchiesta per aver usato un estintore per spegnere un candelabro di Hanukkah nel Parlamento polacco. La partita finale si preannuncia quindi serrata e incerta. In vista del ballottaggio Donald Tusk ha lanciato un appello: “Sta iniziando la partita decisiva. Lotta dura per ogni voto. Queste due settimane decideranno il futuro della nostra Patria. Per questo nessun passo indietro”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)