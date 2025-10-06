14.7 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elezioni regionali, in Calabria boom centrodestra. E Forza Italia sfonda il 18%

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il centrodestra vince alle elezioni regionali in Calabria e amplia il proprio ‘score’ rispetto alla precedente tornata elettorale. Lo spoglio delle regionali è ancora in corso e i dati non sono ancora definitivi, ma il quadro che emerge appare ormai chiaro: la coalizione guidata da Roberto Occhiuto si conferma largamente maggioritaria, superando il 59% dei consensi, in crescita rispetto al 54,5% ottenuto nel 2021. 

Rispetto a quattro anni fa, Forza Italia resta il primo partito del centrodestra con oltre il 18%, in aumento rispetto al 17,3% del 2021. Alle sue spalle emerge con forza la lista ‘Occhiuto Presidente’, che raccoglie il 13,2%, incrementando di molto il risultato ottenuto nel 2021 dalla civica ‘Forza Azzurri’ (8,1%). Balzo in avanti anche per Fratelli d’Italia, che passa dall’8,7% all’11%, mentre la Lega cresce dall’8,3% al 10%.  

Tra le nuove sigle, Noi Moderati entra per la prima volta con un buon 5%, contribuendo all’ampio risultato complessivo della coalizione. Calano invece le forze minori: la Democrazia Cristiana – Udc si ferma all’1,5% (contro il 4,6% del 2021) e ‘Forza Azzurri’, già collegata alla precedente esperienza civica di Occhiuto, scende allo 0,7%. Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista non supera invece lo 0,2%. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.7 ° C
15.5 °
12.6 °
59 %
0.5kmh
0 %
Lun
14 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (713)ultimora (497)Lav (38)tec (35)vid (32)sal (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati