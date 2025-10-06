10.8 C
Elezioni regionali in Calabria, urne aperte fino alle 15 poi le operazioni di spoglio

Corriere Toscano
(Adnkronos) – Elezioni oggi lunedì 6 ottobre in Calabria per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale: le urne resteranno aperte fino alle 15. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi.  

L’affluenza alle 23 di domenica, giornata in cui si è votato dalle 7 alle 13, è stata in calo al 29,08%, secondo il sito Eligendo del Viminale. Alle scorse elezioni alla stessa ora era stata del 30,87%. 

Tre i candidati alla presidenza: il governatore uscente nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto – che si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato -, per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, ‘Sud chiama Nord’, e dalle liste ‘Occhiuto presidente e ‘Forza Azzurri’; per il centrosinistra, l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, appoggiato, oltre che dal M5S, da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste ‘Democratici e Progressisti’ e ‘Tridico presidente’; infine, Francesco Toscano, leader di ‘Democrazia Sovrana e Popolare’.  

Subito dopo la chiusura dei seggi di domani, avranno inizio le operazioni di spoglio. Alle scorse consultazioni regionali in Calabria, nel 2021, si recarono alle urne 838.691 elettori pari al 44,37% degli aventi diritto.  

