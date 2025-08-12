38 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elezioni regionali Toscana, al voto il 12 e 13 ottobre

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi, martedì 12 agosto, il decreto di indizione delle elezioni regionali. Le elezioni si terranno il 12 e 13 ottobre. Lo rende noto il portavoce di Giani, Bernard Dika.  “Il 12 e 13 ottobre 2025 la Toscana andrà al voto – ha scritto Giani sui social -. La Toscana, da sempre terra di libertà e democrazia, continuerà a scrivere la sua storia con la partecipazione di tutti, difendendo i valori che ci contraddistinguono”, conclude.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
38 ° C
38.8 °
36.2 °
31 %
6.2kmh
20 %
Mar
35 °
Mer
40 °
Gio
39 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (14)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)incidente (11)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati