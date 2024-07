Elezioni Regno Unito, trionfo laburisti: Starmer stravince

(Adnkronos) – Il primo exit poll per le elezioni nel Regno Unito assegna 410 seggi ai Laburisti e 131 ai Conservatori. I seggi elettorali nel Regno Unito hanno avviato alle 7 ora locale le operazioni di voto, nelle prime consultazioni elettorali dalle parlamentari del 12 dicembre 2019. "A tutti coloro che hanno fatto campagna per il Labour in queste elezioni, a tutti coloro che hanno votato per noi e hanno riposto la loro fiducia nel nostro Partito, grazie" ha scritto il leader laburista Keir Starmer su X. "Se volete il cambiamento dovete votarlo – aveva detto ieri temendo l'astensionismo – so che ci sono distretti in bilico nel Paese, non do nulla per scontato, rispetto gli elettori e dobbiamo conquistarci ogni voto". I primi exit poll, riporta la Bbc, assegnano poi 61 seggi ai Liberal-democratici. A seguire Reform UK con 13 e lo Scottish National Party con 10. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)