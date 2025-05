Elezioni Romania 2025, urne aperte per secondo turno delle presidenziali: la sfida Simion-Dan

(Adnkronos) – Urne aperte in Romania per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Il ballottaggio è tra il George Simion, leader del partito di ultradestra Aur, e Nicusor Dan, sindaco centrista di Bucarest. Al primo turno il primo aveva ottenuto il 40,9% dei voti contro il 20,9% del secondo. I sondaggi degli ultimi giorni indicavano un esito incerto della sfida, con una rilevazione che dava in testa Simion, un’altra Dan, mentre una terza li dava praticamente alla pari. Al voto sono chiamati circa 18 milioni di elettori, oltre a un milione di romeni residenti all’estero, le cui indicazioni di voto non sono state conteggiate nei sondaggi. Le urne si chiuderanno alle 20, con i primi risultati parziali – che seguiranno gli exit poll – attesi intorno alle 22 (SPECIALE ADNKRONOS). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)