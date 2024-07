Elezioni Usa, Toninelli risponde a Osho: “Se ti manco mi candido io…”

(Adnkronos) – ‘Dissing’ a distanza tra Federico Palmaroli in arte Osho e Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture del Movimento 5 Stelle e spesso oggetto del sarcasmo del vignettista romano. Tutto è partito dall’intervista fatta dall’Adnkronos a Osho sulle presidenziali Usa, nella quale il vignettista sbeffeggiava a modo suo Toninelli: “Prima il ritiro di Di Maio, ora Biden… ridateme almeno Toninelli”, aveva scherzato Osho, lamentando la scomparsa dalle scene di alcuni dei suoi bersagli satirici preferiti. Oggi arriva la risposta via social di Toninelli, che – ironizzando a sua volta- posta nelle sue stories di Instagram lo screenshot dell’intervista dell’agenzia di stampa ripresa dal ‘Tempo’, e scrive: “Ok Osho, mi candido a presidente degli Stati Uniti!”. Il fatto che sia solo una boutade è un peccato, perché – c’è da giurarci – una candidatura così avrebbe scatenato una serie di vignette memorabili. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)