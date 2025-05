Elezioni Venezuela, Maduro stravince

(Adnkronos) – Il partito del presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha trionfato alle elezioni legislative e regionali che si sono svolte ieri. Secondo quanto ha riferito il Consiglio elettorale nazionale, il Partito Socialista Unito del Venezuela e i suoi alleati hanno ottenuto l’82,68 per cento dei voti e 23 dei 24 governatorati dello Stato. Probabile, quindi, che Maduro e i suoi alleati ottengano la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale. Le elezioni sono state boicottate dall’opposizione. L’unico stato in cui il Partito Socialista Unito del Venezuela non ha vinto è quello centroccidentale di Cojedes. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)