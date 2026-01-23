7.5 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eliot Spizzirri, chi è l’avversario di Sinner agli Australian Open

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026. Sabato 24 gennaio il tennista azzurro sfida lo statunitense Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi la loro prima partita da avversari. Ma chi è Spizzirri?
 

 

Eliot Spizzirri è un tennista statunitense di 24 anni, classe 2001, che occupa al momento la posizione numero 85 nel ranking Atp. Nato a Greenwich, in Connecticut, ha origini italiane, con alcuni parenti originari della Calabria. Spizzirri ha iniziato a giocare da giovane, costruendo la sua carriera al college, in particolare all’Università del Texas. 

Inizia a scalare il circuito fino al debutto tra i professionisti, ma è proprio agli Australian Open 2026 che tocca il suo massimo risultato in uno Slam, raggiungendo il terzo turno. Risultato che gli è già valso il suo best ranking della carriera, entrando in top 100 e diventando, come detto, numero 85 del mondo. 

 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
7.5 ° C
9 °
6.8 °
80 %
2.1kmh
75 %
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
7 °
Mar
10 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1446)ultimora (1284)Eurofocus (59)sport (54)demografica (49)vigili del fuoco (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati