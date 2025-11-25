11.9 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elisabetta Canalis, la verità sulla ‘ricetta’ del petto di pollo. E la gaffe di Clerici

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Elisabetta Canalis, dopo anni, svela il mistero sul famoso ‘petto di pollo alla piastra’. Un meme che la ‘perseguita’ da anni. Ospite oggi a ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai 1, la showgirl ha raccontato: “Di vero, ragazzi, sul petto di pollo non c’è niente. Era una ricetta pubblicata dieci anni fa, senza che io ne sapessi nulla, perché non sono riusciti a contattarmi. Dovevano fare questa rubrica dei piatti dei vip e avranno detto ‘vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra’”, ha spiegato, sfatando così il mito.  

Poi, la gaffe di Antonella Clerici. Parlando della sua vita sentimentale, la conduttrice le ha chiesto se la persona che le sta accanto ora condivida il suo amore per gli animali. “Immagino che anche il suo f… immagino che anche tu hai un amore”, ha detto Antonella Clerici, correggendosi a metà frase. “Antonella…”, ha replicato Canalis con ironia, cercando di spostare il focus della conversazione lontano dal gossip.  

“Mai farei nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati”, ha detto Clerici con sincerità. Poi, ha provato a chiudere la parentesi: “Sei felice?”, le ha chiesto. “Molto davvero molto”, ha risposto Canalis.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.9 ° C
13.4 °
10.5 °
73 %
3.1kmh
20 %
Mar
12 °
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
9 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1585)ultimora (1485)sport (51)demografica (49)attualità (29)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati