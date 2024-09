Elisabetta Gregoraci: “Ho fatto colpo su Briatore con una camomilla”

(Adnkronos) – In discoteca Elisabetta Gregoraci chiede una camomilla: un ordine insolito per il luogo in cui si trovava, che colpisce moltissimo Flavio Briatore, con cui è stata sposata dal 2008 al 2017. La showgirl ha raccontato il loro primo incontro durante la puntata di ‘Storie di donne al bivio’ di Monica Setta che andrà in onda lunedì 9 settembre su Rai 2: il programma, diretto da Giacomo Necci, fa parte della direzione approfondimento diretta da Paolo Corsini. L’imprenditore, ricorda Gregoraci, “fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale. Mi ha conquistata con la poesia”. “Il matrimonio è finito – spiega -, ma noi ci vediamo spessissimo e siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan Falco”. Da poco “lo abbiamo accompagnato al college. Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘Amore mio, se ti manca mamma leggile, sarà come se fossi con te’. Nathan è felicissimo, ha già mille amici e forse tornerà fidanzato”. Nel corso della puntata, la conduttrice parla a lungo della mamma Melina, scomparsa nel 2011 per un tumore al seno: “Ho accompagnato mia madre in decine di ospedali. Le avevano dato un mese di vita ed è riuscita a vivere 10 anni. Il mio primo tatuaggio è dedicato a lei. Da quando è scomparsa mi manca ogni giorno come l’aria”. Gregoraci parla anche di lavoro. “Non avrei lasciato ‘Battiti live’ dopo sette anni, amo seguire progetti lunghi”, dice. Ora, dopo Mediaset, la conduttrice torna in Rai dal 26 settembre con ‘Questioni di stile’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)