Elkann: “Juve parte della mia famiglia da 102 anni, storia e valori non in vendita”

(Adnkronos) – “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, nel vero senso della parola. Nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei momenti felici. La Juve fa parte di una famiglia molto più grande, la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi nell’Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care”. Con queste parole, diffuse in un video sui canali ufficiali della Juventus, il presidente e ad di Exor (azionista di maggioranza del club) John Elkann ha chiarito la posizione della società relativamente all’offerta d’acquisto di Tether, colosso delle criptovalute.

Elkann ha continuato: “Proprio pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita”.

