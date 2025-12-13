9.2 C
Firenze
sabato 13 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): “L’83% dei commenti al reel sono negativi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Domenico Giordano, spin doctor e consulente di comunicazione politica per Arcadia, agenzia di cui è anche amministratore, analizza il “video in cui John Elkann tranquillizza i tifosi bianconeri che mai e poi mai venderà la Juve”. Il filmato “è stato pubblicato sull’account X e sulla pagina Facebook della Juventus (al momento non su Instagram), che conta 46 milioni di follower”.  

“Dopo meno di 3 ore le visualizzazioni sono poco più di 400mila (nulla quindi di straordinario), ma i commenti al post sono per l’83% negativi” calcola Giordano.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.2 ° C
10.9 °
7.6 °
66 %
1kmh
0 %
Sab
8 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1433)ultimora (1312)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati