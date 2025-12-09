11.7 C
Elodie a sorpresa annuncia ‘Show 2027’, si parte da Ancona

(Adnkronos) –
Elodie, reduce da un anno di traguardi raggiunti, due date-evento negli stadi di Milano e Napoli e un tour nei palasport di 14 date appena concluso, durante il quale ha comunicato una pausa nel 2026, annuncia a sorpresa ‘Elodie Show 2027′, tournée prodotta da Vivo Concerti la vedrà nuovamente protagonista sul palco dei principali palazzetti italiani. “Grazie di cuore è stato un tour bellissimo mi avete dato tanto amore, adesso mi fermo per un po’, ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027”, ha dichiarato Elodie. 

La tournée partirà dal Palaprometeo di Ancona (24 aprile 2027), farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma (29 aprile ) per proseguire al Teatro Palapartenope di Napoli ( 4 maggio), al Palaflorio di Bari ( 8 maggio), all’Unipol Forum di Milano (13 maggio), al Mandela Forum di Firenze ( 18 maggio) e concludersi all’Unipol Arena di Bologna ( 22 maggio 2027). 

Dopo il successo del quinto album ‘Mi Ami Mi Odi’, entrato direttamente al terzo posto della classifica Fimi con oltre 183 milioni di stream, la partecipazione al Festival di Sanremo con ‘Dimenticarsi alle 7’, certificato oro, e il riconoscimento come Miglior attrice non protagonista per il film ‘Fuori’ di Mario Martone, ai Nastri d’Argento, Elodie darà inizio a un nuovo capitolo. 

© Riproduzione riservata

