Elodie e Irama insieme, è in arrivo un duetto

martedì 26 Agosto 2025
(Adnkronos) – Si chiama ‘Ex’ il nuovo brano in cui collaborano Elodie e Irama. L’annuncio è stata fatto via social, sui profili dei due artisti, con uno scatto in bianco e nero che potrebbe essere tratto dal videoclip. Nell’immagine Irama ha una camicia aperta, beve da un bicchiere e ha le gambe immerse nell’acqua; Elodie è accanto a lui, con gli occhi chiusi, indossa un lungo abito e ha i capelli sciolti. ‘Ex’ “fuori questo venerdì”, 29 agosto, sono le uniche parole condivise dai due cantanti. Ma bastano a mandare i fan in delirio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

