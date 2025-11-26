10.5 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Elodie, fan ‘invadente’ la riprende da vicino: lei si infuria e lo allontana

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Momenti di tensione al concerto di Elodie. La cantante, durante la tappa messinesse del tour che sta portando in giro per l’Italia nei palazzetti, si è trovata a gestire una situazione spiacevole.  

In un video condiviso su X, mentre l’artista interpretava il brano ‘Black Nirvana’, mostra due uomini intenti a filmare da distanza ravvicinata per riprendere da molto vicino la performance con il loro telefono. Un comportamento che molti utenti sui social hanno definito “poco professionale” e contrario alle regole di sicurezza che garantiscono la sicurezza dell’artista. 

 

Pur senza interrompere la performance, Elodie ha reagito con decisione. Si è avvicinata al telefono e, con un gesto secco, lo ha allontanato, lasciando intendere chiaramente il proprio disappunto considerando quel gesto come un invasione del palco.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.8 °
9.6 °
57 %
5.4kmh
40 %
Mer
9 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1572)ultimora (1468)sport (56)demografica (48)attualità (30)Regione Toscana (24)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati