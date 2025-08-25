30 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAi per presunte violazioni delle regole di concorrenza

(Adnkronos) – Le aziende di Elon Musk, ‘xAI’ e ‘X’, hanno intentato una causa di vasta portata contro Apple e OpenAI, sostenendo che i giganti della tecnologia hanno stretto una partnership illegale per soffocare la concorrenza nei mercati dell’intelligenza artificiale e degli smartphone.  La denuncia di 61 pagine, depositata presso un tribunale federale del Texas, accusa Apple e OpenAI di aver stipulato un accordo esclusivo che rende ChatGpt l’unico chatbot di intelligenza artificiale generativa integrato nel sistema operativo iPhone di Apple, bloccando al contempo rivali come il chatbot Grok di xAI. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

