Elon Musk, il ‘Dogefather’: miliardario cambia la foto X e ora impugna motosega

Elon Musk, il 'Dogefather'. Parafrasando il noto film di Coppola 'The Godfather', ovvero 'Il Padrino', Elon Musk si è assegnato un nuovo soprannome, ufficializzato nella sua nuova foto del profilo di X. Il milardiario, proprietario di Tesla e Space X, ha infatti cambiato l'immagine del proprio account ufficiale sostituendola con una foto diventata già iconica negli Stati Uniti. Musk, con occhiali da sole e catena d'oro al collo, che impugna una motosega, donata dal presidente argentino Javier Milei. La motosega è stata il simbolo principe della campagna elettorale di Milei, per rappresentare i tagli che avrebbe apportato alla spesa pubblica. Lo stesso obiettivo che si pone Musk, che fa parte del nuovo Dipartimento dell'Efficienza Governativa dell'amministrazione Trump. Sulla motosega inoltre è inciso il nome di Musk e la scritta, in spagnolo: "Viva la libertà, dannazione". L'incontro con Musk si è svolto nell'ambito di una nuova visita di Milei negli Stati Uniti, in cui il presidente argentino incontrerà il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva, il presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga, e inoltre presenzierà alla Conservative Action Conference, incontro a cui parteciperà anche Donald Trump.