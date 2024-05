Elon Musk, per startup intelligenza artificiale xAI nuovi finanziamenti per 6 miliardi

(Adnkronos) – La startup di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk ha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti. Il round di finanziamento mira a intensificare la sfida contro i suoi ex colleghi di OpenAI. La xAI di Musk utilizzerà i fondi per portare i suoi primi prodotti sul mercato, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future, ha dichiarato la società in un post sul blog. Il nuovo finanziamento è stato sostenuto, tra gli altri, da Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Fidelity Management & Research Company. La valutazione pre-money dell'azienda era di 18 miliardi di dollari, ha dichiarato Musk in un post su X. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)