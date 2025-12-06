13.2 C
Elon Musk: “Ue deve essere abolita, sovranità restituita ai singoli Paesi”

(Adnkronos) –
“L’Ue deve essere abolita”. E’ l’opinione che Elon Musk esprime in un tweet, manifestando il proprio sostegno alla nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca. Il magnate, che fino a maggio 2025 ha fatto parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump, nel messaggio diffuso sulla sua piattaforma X afferma che “l’Unione europea deve essere abolita e la sovranità restituita ai diversi Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i popoli dei Paesi”. 

L’attacco di Musk arriva in un momento particolare anche per altri motivi strettamente legati al business del magnate. La Commissione Europea, dopo quasi due anni, ha adottato una decisione di non conformità nei confronti di X per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (Dsa): la compagnia è stata multata di 120 milioni di euro, con una decisione criticata anche dal vicepresidente americano JD Vance. 

Le violazioni includono la grafica “ingannevole” del segno di spunta blu, la mancanza di trasparenza del suo archivio pubblicitario e il mancato accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Il procedimento era iniziato il 18 dicembre 2023 e mirava ad appurare se X, rilevata da Musk nel 2022, avesse violato il Dsa in ambiti legati alla diffusione di contenuti illegali e a valutare l’efficacia delle misure adottate per contrastare la manipolazione delle informazioni, materie per le quali l’indagine è ancora in corso. 

