Emanuela Folliero a Verissimo, chi è la conduttrice ospite oggi di Silvia Toffanin

Emanuela Folliero sarà ospite oggi, sabato 8 febbraio, a Verissimo. La conduttrice, ex volto di Rete 4, torna nello studio di Silvia Toffanin per festeggiare i 60 anni, compiuti ieri, venerdì 7 febbraio. Emanuela Folliero nasce a Milano nel 1965. Dopo aver lavorato come fotomodella per qualche anno, esordisce nel 1986 nel piccolo schermo partecipando al programma sportivo ‘Milan-Inter’. Ottiene, l’anno successivo, un ruolo nella serie ‘Licia dolce Licia’, accanto a Cristina D’avena. Nel 1990 inizia a fare l’annunciatrice per la Fininvest, e a partire dall’autunno del 1991 diventa il volto ufficiale di Rete 4. Nello stesso periodo conduce la rubrica ‘I Bellissimi’ di Rete 4, esperienza che svolge ininterrottamente sino al 7 luglio 2018. Inizia a ottenere così molta popolarità, e questo le consente di presentare numerosi appuntamenti del canale come le rubriche quotidiane ‘Pomeriggio al cinema’, ‘Cinema d’estate’, gli appuntamenti settimanali di ‘Chi mi ha visto?’, ‘Affetti speciali’, ‘L’Italia del Giro’ e per cinque estati consecutive, dal 1998 al 2002, le prime serate di ‘Ballo amore e fantasia’. Nel 1999 sostituisce Iva Zanicchi diventando conduttrice del popolare game show ‘Ok, il prezzo è giusto!’. Nei primi 2000 debutta sul grande schermo nel film di Neri Parenti ‘Merry Christmas’. E a partire dal 2005, per 4 stagioni, è alla guida del reality ‘Stranamore’ dove è affiancata inizialmente da Alberto Castagna. La sera del 7 luglio 2018 conclude dopo 28 anni l’esperienza come conduttrice della rubrica ‘I Bellissimi’ di Rete 4. E da quel momento non viene impiegata nella conduzione di nessuna trasmissione, ma si limita esclusivamente a prendere parte come ospite ad alcuni programmi. E nel 2019 passa in Rai, a ‘Detto fatto’ di Caterina Balivo, dove conduce una rubrica sui sentimenti. Emanuela Folliero ha avuto una lunga relazione con Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre del 2020. I due si lasciarono in ottimi rapporti: “Programmi di vita differenti – ha spiegato la Folliero in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – Ci siamo lasciati con un brindisi, davanti a una coppia di amici”. Nel 2007 la conduttrice si sposa con l’imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio, Andrea. La coppia si separa successivamente nel 2009. E in quello stesso anno, conosce l’imprenditore Giuseppe Oricci con cui convola a nozze nel 2019: “Sono state mia mamma e mia suocera ad accelerare i tempi e costringerci a dire sì. Dopo 9 anni e mezzo della nostra relazione, un giorno ci hanno messi al muro minacciandoci, affettuosamente”, ha raccontato ospite a Verissimo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)