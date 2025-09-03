18.5 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Emilio Fede, addio all’ex direttore del Tg4: domani i funerali a Milano 2

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Emilio Fede è morto ieri martedì 2 settembre all’età di 94 anni. L’ex direttore del Tg1 e del Tg4 da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. I funerali si terranno domani, giovedì pomeriggio, 4 settembre, nella chiesa di Dio Padre a Milano 2: a officiarli sarà don Giovanni Cazzaniga. Nella sua lunga carriera, Emilio Fede è stato uno dei volti più familiari dell’informazione televisiva italiana. Tanti i personaggi e volti noti dello spettacolo che si sono uniti al dolore della famiglia per la scomparsa del giornalista: ”
Papà ci ha lasciato
“, queste le parole commosse consegnate all’Adnkronos dalla figlia Sveva Fede.  In precedenza, mentre Emilio Fede versava in condizioni critiche sempre all’Adnkronos aveva detto: “Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui. È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell’altro. Però poi alla fine voi l’avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.5 ° C
19.7 °
17.4 °
89 %
1kmh
40 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
29 °
Sab
31 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (12)vigili del fuoco (12)Serie A (12)carabinieri (11)Pisa Sporting Club (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati