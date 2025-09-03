Emma a sorpresa sul palco con Olly, ma dimentica il testo: il ‘trucco’ è virale

18.5 C
(Adnkronos) –
Emma a sorpresa sul palco con Olly. È andato in scena ieri, martedì 2 settembre, il concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano del vincitore del Festival di Sanremo 2025. Un live ‘devastante’ direbbero i fan dell’artista genovese. A renderlo ancora più speciale, la presenza della cantante salentina.  Emma è salita sul palco per duettare con Olly sulle note di ‘Ho voglia di te’, hit estiva del 2024 che ha segnato la loro prima collaborazione. Un momento attesissimo, che ha fatto esplodere l’entusiasmo dei 34mila presenti. Ma a far parlare di sé è stato anche un gesto curioso di Emma durante l’esibizione: la cantante è stata notata mentre guardava più volte il palmo della mano prima di intonare la sua parte. I fan più attenti non hanno avuto dubbi: temeva di dimenticare il testo e se l’era scritto sulla mano. A confermare la teoria è stata la stessa Emma, che poco dopo ha pubblicato una Instagram stories mostrando la mano sinistra con uno dei versi del brano.   Intanto, Olly ha colto l’occasione per annunciare un importante traguardo: il 18 giugno 2026 terrà il suo primo concerto in uno stadio, al Luigi Ferraris di Genova. I biglietti per l’evento sono già disponibili.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

