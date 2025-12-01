10.4 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Emma Bonino stabile dopo il ricovero per malore, attesa per il bollettino medico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all’ospedale Santo Spirito di Roma, è vigile e le sue condizioni sono stabili. A quanto si apprende sono attesi ulteriori accertamenti prima della diramazione del bollettino medico. La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell’ospedale romano, ed è stata ricoverata in terapia intensiva.
 

Emma Bonino ha 77 anni e in passato era guarita da un tumore al polmone. Era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell’ottobre del 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, l’inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all’altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.4 ° C
11 °
9.1 °
59 %
3.1kmh
75 %
Lun
10 °
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1399)ultimora (1310)demografica (45)sport (44)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati