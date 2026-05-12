Emma, il consiglio per l’ex De Martino: “Sanremo? Mi chiama spesso, so quanto ci tiene”

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“La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore”. È questo il consiglio di Emma Marrone per l’ex fidanzato Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La cantante salentina, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha raccontato di averlo sentito spesso ultimamente e di avergli dato alcuni consigli su come affrontare questa nuova sfida: “Ci siamo sentiti e gli ho detto: ‘Mi raccomando, preparati’. E lui infatti mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani. Si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita”, si legge sul magazine.

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno avuto una relazione cominciata nel 2009 tra i banchi di scuola di Amici, talent show di Maria De Filippi, e terminata nel 2012, a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez. Ad oggi è rimasto un bel rapporto fondato sull’amicizia: “So quanto lui ci tenga. Poi le critiche arriveranno comunque, come arrivano a tutti. Criticano i pilastri della televisione italiana, figurarsi Stefano. La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore. Quando fai le cose con sincerità e con il cuore pulito, allora non devi avere paura”.

L’artista nel corso dell’intervista si racconta senza corazze e parla del suo rapporto con il corpo e le trasformazioni fisiche. “Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato”, ha detto e nel dialogo con Vanity Fair, Emma ripercorre la malattia affrontata da giovanissima, le recidive, l’intervento che ha trasformato – e continua a trasformare – il suo corpo e il modo in cui percepisce sé stessa. Ma soprattutto racconta il percorso che l’ha portata, oggi, a smettere di combattere contro di sé: “Questo è il mio corpo: funziona, mi permette di essere viva, e a me basta”.

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