9 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Emma Marrone e il tumore: “In sala operatoria sei tu contro il mondo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In sala operatoria sei tu contro il mondo”. Emma Marrone, ospite del podcast ‘Pezzi: dentro la musica’, si è lasciata andare a un racconto intimo sulla propria vita personale e professionale. La cantante ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua esistenza: la scoperta del tumore alle ovaie. 

La prima diagnosi arrivò nel 2009, quando aveva appena 24 anni, prima ancora di partecipare ad Amici, il talent che poi l’ha consacrata vincitrice e l’artista che è oggi. Emma ha spiegato di aver affrontato la malattia con coraggio e determinazione: “Nella vita mi permetto poche lacrime, ma sono fatta così. Anche quando ho scoperto la malattia, non so perché succeda, ma probabilmente sono nata così e ho l’esempio di mia madre, molto generale, di ferro”. 

Alla domanda se esista una differenza nell’affrontare un percorso così complesso quando si è sconosciuti o quando si ha già successo, la cantante ha detto: “No. Quando ti succedono certe cose sei solo al mondo. Sei tu contro il mondo e la malattia. Che tu sia noto o poco noto, in sala operatoria sei comunque una persona in carne e ossa con un male da sconfiggere”. 

Ma una cosa è cambiata: aver ricevuto tanto affetto. “Tanti colleghi e amici mi sono stati vicini, vanto con orgoglio tanti amici nella musica”, ha detto. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
11.2 °
8.3 °
67 %
1.5kmh
75 %
Ven
10 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1325)ultimora (1212)sport (57)Eurofocus (28)demografica (28)attualità (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati