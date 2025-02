Emma Marrone, il messaggio per la Giornata contro il cancro: “È tosta, ma non mollate mai”

(Adnkronos) – Dopo Bianca Balti e Kate Middleton, anche Emma Marrone ha condiviso un pensiero per la giornata di oggi, martedì 4 febbraio, dedicata alla battaglia contro il cancro. “Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri”, ha scritto la cantante salentina ricordando il suo passato. Emma ha condiviso un video in cui mostra una delle iniezioni che ha fatto su se stessa nel corso della sua battaglia contro il cancro, durata anni. La 40enne ha raccontato che le è stato diagnosticato un tumore all’utero e alle ovaie, la prima volta nel 2009, e per il quale si è sottoposta a tre operazioni diverse. L’ultima volta è stata nel 2019, quando Emma ha dovuto interrompere il suo tour perché il male era tornato. “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”, aveva scritto la cantante sui social. E così è stato. Emma ha sconfitto il tumore e oggi in occasione della giornata mondiale contro il cancro, lo urla felice: “Ho combattuto e ho vinto”. “Parlare aiuta – scrive Emma sui social – fate prevenzione, fate i controlli sempre. Non mollate mai, anche se è tosta, incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così, ho combattuto, ho vinto. Vi auguro forza e coraggio”, ha concluso l’artista che ha lanciato un messaggio importante, quello di non sottovalutare mai la prevenzione. Parole che ripete spesso, sulle piattaforme social e negli incontri con i fan. “Mi raccomando, prendetevi cura di voi. Fate un check up ogni tanto. Pe sta sereni”, scriveva nel 2022 la cantante che nonostante abbia “vinto” non ha mai smesso di fare i controlli di routine. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)