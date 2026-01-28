10.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Emma Marrone: "Stefano De Martino? Ci vogliamo bene ma non ci tornerei mai insieme"

(Adnkronos) –
“Non ci tornerei mai insieme”. Emma Marrone, ospite del podcast di Victoria Cabello, ‘Fuori di Cabello’, è tornata a parlare della sua precedente relazione con Stefano De Martino, terminata nel 2012, a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez.  

Oggi la cantante salentina definisce il conduttore televisivo come il suo “fidanzato del liceo”. La loro relazione risale al 2009, quando entrambi erano allievi della scuola di Maria De Filippi, Amici, un momento in cui le loro carriere stavano decollando: “Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti”, ha raccontato.  

La fine della relazione però è stata complessa: “È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni”. 

La cantante ricorda quel periodo come uno dei più brutti che ha avuto ripercussioni anche sul piano professionale: “Io ero sulle copertine di tutti i giornali. Questa cosa mi ha rallentato la carriera di almeno 5 o 6 anni”. “Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni”, ha aggiunto.  

Oggi Emma Marrone e Stefano De Martino si frequentano regolarmente, ma solo come due buoni amici: “Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, non c’è cosa più bella di recuperare la parte più bella del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, e ci vogliamo bene”. 

