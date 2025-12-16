9.9 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Emma torna numero uno in classifica con “L’amore non mi basta”. Merito del calcio (e dei social)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’amore non mi basta” di Emma Marrone vola al primo posto nella Top 50 di Spotify e il merito è del calcio. O meglio, dei social e del pallone. La canzone, uscita tredici anni fa, è uno dei grandi successi dell’artista. E negli ultimi mesi ha conosciuto un nuovo (e clamoroso) exploit grazie a una pioggia di reel diffusi tra Instagram, X e TikTok a tema calcio e nostalgia. Tanti creator hanno utilizzato questa base per montare video amarcord delle proprie squadre del cuore: dagli juventini, che oggi rimpiangono i tempi di Massimiliano Allegri (ma anche di Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain) ai milanisti, che ripensano con nostalgia ai tempi dello scudetto 2022 di Stefano Pioli, con i gol di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. E poi gli interisti, che ricordano gli anni di José Mourinho e il Triplete del 2010, con Diego Milito, Wesley Sneijder e Samuel Eto’o. E ancora i romanisti, che condividono reel con protagonisti leggende come Francesco Totti e Daniele De Rossi. 

 

Emma è diventata virale grazie a loro. E ha scalato le classifiche degli ascolti mese dopo mese, senza nemmeno accorgersene. “Non so cosa si dice in questi casi, se non grazie” ha detto in una storia su Instagram. 

 

“Grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. Le canzoni, a quanto pare, tornano e io l’ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario e di un repertorio, tornano e restano per sempre. Mi riempie il cuore di gioia, grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po’ di anni fa”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
9.9 ° C
12.7 °
9.4 °
74 %
0.5kmh
75 %
Mar
9 °
Mer
12 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1378)ultimora (1251)sport (62)Eurofocus (37)demografica (28)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati