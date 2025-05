Empoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio scende in campo in Serie A. Nella 35esima giornata i biancocelesti sfidano l’Empoli al Castellani oggi, domenica 4 maggio. I biancocelesti vogliono coltivare le proprie speranze Champions dopo il pari contro il Parma, mentre i toscani sperano di trovare punti preziosi per la corsa salvezza. La sfida tra Empoli e Lazio è in programma oggi, domenica 4 maggio, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni Empoli-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)