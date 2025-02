Empoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il brillante successo in Coppa Italia contro la Roma, il Milan riabbraccia il campionato e va a caccia di punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi, sabato 8 gennaio, i rossoneri affrontano l’Empoli allo stadio Castellani. Per i toscani, quintultimi con 21 punti, sfida da non sottovalutare in ottica salvezza. Grandi novità nel Milan, con Conceicao pronto a far debuttare dal primo minuto i nuovi arrivati Gimenez e Joao Felix (già in campo da subentrati contro la Roma). Nell’Empoli, D’Aversa si affida alla coppia Colombo-Esposito in attacco. Ecco le probabili formazioni della partita, con calcio d’inizio alle 18:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao. La partita tra Empoli e Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.