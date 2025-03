Empoli-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo al fotofinish contro l’Athletic Bilbao, la Roma rimette la testa sul campionato. Oggi, domenica 9 marzo, i giallorossi affrontano l’Empoli allo stadio Castellani nel 28° turno di Serie A. La squadra di Ranieri è ottava in campionato, con 43 punti. I toscani sono invece terzultimi, con 22 punti. Dopo il successo contro l’Athletic Bilbao, Ranieri punta di nuovo sul match winner Shomurodov, supportato da Dybala e Pellegrini. D’Aversa affida le chiavi dell’attacco a Colombo. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18:

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri. La sfida di oggi tra Empoli e Roma sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, con collegamento a partire dalle 17:30.