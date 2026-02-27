14.3 C
Endocrinologo Barale: “Uscire da narrazione clinica e raccontare la vita”

(Adnkronos) – “Il linguaggio medico tradizionale ci racconta molto della patologia, ma spesso ci dice ben poco di cosa significhi viverla tutti i giorni. Da qui la scelta di far accompagnare i nostri pazienti dai docenti della Scuola Holden all’interno di seminari e laboratori di scrittura dove, attraverso immagini, simboli e personaggii, docenti sono riusciti a capire, intrappolare le emozioni, i disagi, le necessità dei pazienti e a tradurli, sostanzialmente, in fiabe, in racconti”. Così Marco Barale, dirigente medico divisione di Endocrinologia oncologica, ospedale Molinette di Torino, spiega il progetto ‘Raccontare l’invisibile’ realizzato dalla Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis, che ha portato alla pubblicazione di un libro presentato oggi nel capoluogo piemontese. L’idea, chiarisce, è di “dare voce ai nostri pazienti” che soffrono di patologie rare come l’ipoparatiroidismo, “uscendo un po’ dalla narrazione clinica tradizionale”. 

“Si è scelto di utilizzare lo strumento della fiaba proprio per consentire ai nostri pazienti di raccontarsi attraverso un filtro, da una distanza protettiva del racconto – illustra Barale – che ha permesso loro di esprimersi liberamente, senza esporsi in maniera troppo diretta. Speriamo che le stesse emozioni positive che hanno suscitato in noi possano essere trasmesse anche a chi leggerà queste fiabe, soprattutto ai pazienti affetti da ipoparatiroidismo”, auspica l’esperto. “Speriamo davvero che questo libro diventi uno strumento, un veicolo di sensibilizzazione, nei confronti dell’opinione pubblica, della classe medica e delle istituzioni in relazione a una malattia, l’ipoparatiroidismo, che presenta necessità terapeutiche urgenti”, conclude Barale. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

