Energia, Fontana: “Doveroso ascoltare necessità famiglie e imprese”

(Adnkronos) – "La Camera dei deputati è lieta di ospitare la presentazione della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta da ARERA nel 2024. L'Autorità svolge un compito fondamentale per assicurare il corretto funzionamento di settori strategici per il Paese, come l'energia, il gas naturale, i servizi idrici e i rifiuti. Il suo ruolo assume un maggiore rilievo soprattutto nell'attuale contesto internazionale". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla presentazione della relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta da Arera. "Penso purtroppo ai conflitti in Medio-Oriente e in Ucraìna, alle crescenti tensioni geopolitiche e commerciali e alla crisi climatica. Viviamo in un momento storico che richiede un'analisi accurata sulle fonti di approvvigionamento. In questo contesto, è essenziale la collaborazione dell'Autorità con gli altri enti regolatori a livello europeo per affrontare le tematiche comuni e garantire la sicurezza e la sostenibilità delle forniture", ha aggiunto Fontana. "Altrettanto significativo è l'impegno riservato dall'Autorità all'equità sociale. La regolazione deve infatti assicurare che costi e benefìci siano distribuiti in modo imparziale, senza lasciare indietro le fasce più deboli e più fragili della popolazione. Va inoltre considerato il lavoro svolto dall'Autorità per consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e fornitori", ha proseguito il presidente della Camera. (Adnkronos) – "Mi riferisco, nello specifico, all'adozione di misure volte a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori. Merita di essere ricordato che Arera si è attivata per favorire l'attuazione del recente "bonus rifiuti" e per sbloccare gli incentivi sociali per l'elettricità e il gas per le famiglie in difficoltà economica. Particolare importanza rivestono inoltre le sanzioni nei confronti di alcuni operatori responsabili di gravi irregolarità e i controlli sui call center condotti con il supporto della Guardia di Finanza per verificare il rispetto delle regole previste dal Codice di Condotta Commerciale", ha detto ancora Fontana. "Tutte le istituzioni, nel rispetto dei propri ruoli, sono dunque chiamate a seguire con attenzione l'evoluzione di questi settori e a promuovere un confronto costruttivo su regole, investimenti e diritti. Perché dietro ogni decisione regolatoria, ci sono le persone reali. Ci sono famiglie che affrontano il peso delle bollette. Imprese che cercano di rimanere competitive. Penso in particolar modo alle persone anziane e più in generale ai cittadini che chiedono trasparenza e servizi affidabili", ha aggiunto. "È nostro dovere ascoltare queste necessità e porle al centro dell'azione pubblica perché nessuno si senta distante dalle scelte che incidono sulla propria vita quotidiana. Solo così la regolazione potrà essere percepita non come un meccanismo tecnico, ma come uno strumento al servizio della coesione sociale e della dignità di ciascuno", ha spiegato ancora il presidente della Camera.