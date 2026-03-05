15.1 C
giovedì 5 Marzo 2026
Energia: Green-Entesy, partnership strategica gestione integrata e sostenibile

(Adnkronos) – Green, clean-tech italiana attiva nelle soluzioni energetiche innovative, ed Entesy, realtà nella consulenza energetica, annunciano l’avvio di una collaborazione strategica volta ad offrire alle imprese un pacchetto completo che integra il mondo dell’efficientamento e della fornitura energetica. 

L’accordo si integra nell’ecosistema di SeLea che accompagna le imprese in ogni fase della transizione energetica. Grazie alla sinergia tra le competenze di Entesy e le soluzioni di Green, le aziende possono ora accedere a un modello di gestione totale che armonizza l’efficientamento energetico con l’approvvigionamento 100% rinnovabile. Questa visione congiunta permette di ottimizzare i consumi e migliorare simultaneamente il rating Esg, trasformando la sostenibilità da costo operativo a leva di valore competitivo.  

“L’integrazione delle competenze e soluzioni di Green e di Entesy rappresenta un moltiplicatore di impatto – commenta Sergio Leali, Ceo & Founder di Green – Entesy ha la capacità tecnica di analizzare i bisogni delle imprese; noi forniamo lo strumento perfetto per trasformare quei bisogni in un vantaggio competitivo di medio-lungo termine”. 

sostenibilita

© Riproduzione riservata

