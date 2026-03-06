14.2 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Energia, Vigilante (Gse): “Promuoviamo lo sviluppo dei Ppa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I Ppa sono contratti a lungo termine a prezzo fisso pensati per dare la garanzia di approvvigionamento di energia da fonte rinnovabile per cittadini, piccole e medie imprese e grandi imprese. L’ultimo decreto prevede un potenziamento di questo strumento, affidando al Gse il compito di promuoverne la diffusione e di assicurare che il minor costo delle rinnovabili si trasferisca direttamente ai consumatori. In questo modo, gli utenti possono contribuire alla decarbonizzazione e, allo stesso tempo, abbattere i propri costi energetici”. Sono le parole di Vinicio Vigilante, amministratore delegato di Gse, il Gestore servizi energetici che anche quest’anno ha partecipato all’edizione di Key – The Energy Transition Expo, presso il Rimini Expo Centre, con uno stand informativo sui servizi dedicati alle imprese e agli operatori di settore. 

Diversi i seminari organizzati durante la manifestazione da Gse, come ‘Strumenti per la transizione energetica e il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas naturale’, durante il quale sono stati discussi i vantaggi a lungo termine dei Ppa per imprese, consumatori e rappresentanti del mondo delle rinnovabili. 

A tal proposito, Vigilante si è poi soffermato sul dl energia. “Prevede una serie di norme relative al mondo delle rinnovabili e al settore energetico in generale – afferma – In tante norme è previsto un contributo a un’attività da parte del Gse. In particolare ce n’è una pensata proprio per lo sviluppo dei contratti a lungo termine (Ppa). Il Gse ha il compito di promuovere un nuovo sviluppo e per farlo, deve garantire, in caso di fallimento o di inadempimento da parte del consumatore, il rispetto degli obblighi contrattuali. Si configura dunque come strumento utile soprattutto a chi deve investire nelle rinnovabili per avere la garanzia di un ritorno economico sul medio-lungo periodo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.2 ° C
15.1 °
13.2 °
66 %
0.9kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1429)ultimora (1277)sport (75)Eurofocus (53)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati