Eni avvia produzione full-field del campo di Ndungu

(Adnkronos) – Eni ha avviato la produzione della fase full-field del campo di Ndungu, parte del progetto Agogo Integrated West Hub (Iwh), nel settore occidentale del Blocco 15/06, al largo delle coste dell’Angola. Il progetto comprende sette pozzi di produzione e quattro pozzi di iniezione, con un picco di produzione previsto di 60.000 barili di olio al giorno.  

L’avvio della produzione full field del campo di Ndungu, appena sei mesi dopo il primo olio dalla Fpso Agogo, “stabilisce un nuovo standard nella realizzazione in tempi record di progetti nel settore oil and gas in acque profonde, mantenendo al contempo un’attenzione costante alla sicurezza” si legge in una nota di Eni. L’integrazione per fasi del progetto Agogo Integrated West Hub, con il campo Ndungu che inizierà a produrre prima tramite la Fpso N’goma e successivamente tramite la Fpso Agogo, garantirà una produzione sostenuta e a lungo termine dal Blocco 15/06, contribuendo in modo significativo alla produzione nazionale dell’Angola, in linea con gli obiettivi strategici del Paese in materia di olio. Complessivamente, Agogo e Ndungu raggiungeranno una produzione massima di circa 175.000 barili al giorno dai due campi.  

Lo sviluppo riflette il modello di sviluppo low carbon, fast track di Eni, volto a massimizzare il valore riducendo al minimo il time-to-market, i rischi legati al sottosuolo e le emissioni di Co2. Agogo IWH è operato da Azule Energy con una quota del 36.84% insieme a Sonangol E&P (36.84%) e Sinopec International (26.32%). Azule Energy è controllata in parti uguali da Eni e bp, e questo successo conferma ulteriormente la solidità del suo portafoglio Upstream in Angola. 

