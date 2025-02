Eni e lo sviluppo sostenibile: tutti i progetti locali a impatto sociale

(Adnkronos) – Crescita delle comunità locali e risposte concrete alle esigenze dei territori: è così che Eni intende favorire lo sviluppo locale, promuovendo iniziative di accesso all’energia a favore delle comunità nei territori che ospitano le attività della multinazionale italiana, che significa per Eni rispondere ai bisogni primari delle persone e supportare lo sviluppo umano globale. Dall’educazione al diritto all’alimentazione, alla salute, all’acqua. E ancora, il sostegno alle imprese locali e alla produzione di opportunità di lavoro, per la diversificazione economica, per la tutela del territorio e la formazione professionale in modo da creare nuove opportunità d’impiego. Si parte dall’approccio di Eni, definito come “Dual Flag”: rispetto degli individui, conoscenza delle istanze locali e partnership consolidate con enti nazionali e internazionali, che si concretizzano nelle Alleanze per lo Sviluppo.

L’approfondimento su sostenibileoggi.it

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)