(Adnkronos) – Quattro operai sono rimasti feriti, uno gravemente, nel crollo di un solaio di un edificio in costruzione a Pergusa, Enna. I Vigili del Fuoco sono al lavoro dalla tarda mattinata. In corso le verifiche tecniche e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)