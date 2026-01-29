Enrica Bonaccorti, dopo l’abbraccio con Renato Zero: “Mi ha fatto sentire una rockstar”

(Adnkronos) –

“Mi ha fatto sentire una rockstar”. Enrica Bonaccorti ospite oggi, giovedì 29 gennaio, a ‘La Vita in Diretta’ da Alberto Matano ha raccontato con emozione della sorpresa ricevuta da Renato Zero durante il concerto di domenica 25 gennaio, durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma.

Con grande emozione, la conduttrice ha spiegato: “Io non sto vivendo una cosa bella, ma Renato mi ha fatto una grande sorpresa. Io sono sempre rimasta sua amica, ma non ci vedevamo spesso. Ora viene a casa e passa del tempo con me. Al concerto mi ha fatto sentire una rockstar, facendomi salutare il pubblico”. “È veramente un grande – ha aggiunto – mi ha fatto sentire tutto l’affetto. Una persona speciale”, ha aggiunto.

La conduttrice, accompagnata dalla figlia Verdiana, era seduta in platea quando è stata raggiunta dal cantante che l’ha stretta in un forte abbraccio. Un gesto che ha suggellato, ancora una volta, un legame profondo tra due vecchi amici. Renato Zero, parlando del potere delle donne e di quelle a cui oggi viene tolta voce, ha voluto dedicare un momento proprio a Bonaccorti: “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”, ha detto al pubblico. Un riferimento evidente al momento difficile che la conduttrice sta attraversando nella sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Visibilmente commossa, la 76enne ha risposto: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre”.

La conduttrice ad Alberto Matano ha parlato delle sue condizioni di salute: “Siamo in tanti che abbiamo qualcosa che non va, non sono la sola. Vi ringrazio per tutta questa attenzione, ma si fa quello che si può fare. A volte si sta bene, a volte male, come in questi ultimi giorni”.

Bonaccorti si è detta “sorpresa” di tutto questo amore che sta ricevendo: “Sono esaltata da tutto questo affetto”. Poi, ha ricordato l’amica Elonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo dopo il tumore al pancreas: “Come Eleonora mi stanno succedendo tante cose belle in questo ultimo periodo, la scrittura mi aiuta tantissimo”.

