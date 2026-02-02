8 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Enrica Bonaccorti e l’abbraccio con Renato Zero, il retroscena a ‘La volta buona’

“Forza Enrica, ti vogliamo tanto bene”. Vladimir Luxuria, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato un retroscena del momento, diventato virale, durante il concerto di Renato Zero a Roma, quando il cantante è sceso dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua grandissima amica di vecchia data.  

Luxuria ha raccontato che quella sera era seduta al fianco di Bonaccorti: “Lei indossava un cappello tigrato, e si vergognava di toglierlo perché aveva i capelli corti e bianchi come effetto della chemioterapia. Poi, l’ho convinta. Mi ha raccontato che fino al giorno prima non sapeva se sarebbe riuscita ad andare al concerto”. 

Bonaccorti, che sta affrontando una battaglia contro il tumore al pancreas, ha fatto di tutto per esserci nonostante le difficoltà fisiche: “Ha preso il cortisone e ha avuto questa grandissima forza”. Vladimir Luxuria ha ricordato inoltre il momento più emozionante della serata, quando Bonaccorti ha preso il microfono e ha detto: “Renato mi ha rubato il cuore 50 anni fa e non me l’ha più restituito”. “È stata una grande dimostrazione di umanità, affetto e non dimenticherò mai l’applauso in quel momento”. Poi, il messaggio alla conduttrice: “Enrica ti voglio tutti un mondo bene, non mollare”.
 

