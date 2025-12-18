Enrico Ruggeri come sta dopo l’operazione: “Ora inizia il silenzio”

10 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Enrico Ruggeri si è sottoposto a un’operazione per un problema alla gola. Il cantautore ha fatto sapere sui social di essere già uscito dall’ospedale e che ora dovrà stare un po’ a riposo e a un “silenzio forzato”. Su Instagram Ruggeri si è mostrato in piedi, vestito e pronto per tornare a casa.  

“Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare ‘tutto ok’. Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa”, ha scritto Ruggeri. “Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio. Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito”, ha aggiunto. 

 

Ruggeri si è operato per un polipo alla gola. Lo aveva annunciato qualche settimana fa, alla fine del suo programma ‘Gli occhi del musicista’: “Il rovescio della medaglia è che appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale. Sarà un Natale silenzioso”.  

Poi, aveva rassicurato i fan: “Stiamo lavorando per recuperare i concerti già fissati”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

