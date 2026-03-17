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Epidemia ‘virus dei crocieristi’ su nave nei Caraibi: oltre 150 persone colpite

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il “virus dei croceristi” colpisce ancora: un focolaio di norovirus ha infettato 150 persone a bordo della nave da crociera Star Princess, durante una crociera di sette giorni nei Caraibi partita il 7 marzo da Port Everglades, Florida, con oltre 4.300 passeggeri e circa 1.500 membri dell’equipaggio. Durante il viaggio, almeno 53 persone, tra cui 104 passeggeri e 49 membri dell’equipaggio, hanno manifestato sintomi come vomito e diarrea. 

Secondo quanto riporta su X l’infettivologo Matteo Bassetti, “l’epidemia è stata segnalata ai Centers for Disease Control and Prevention (Ccd). Una volta identificati i casi, la compagnia di navigazione ha implementato misure sanitarie di emergenza, tra cui l’isolamento delle persone malate nelle loro cabine, l’intensificazione delle operazioni di sanificazione e disinfezione in tutta la nave e la raccolta di campioni di feci per le analisi. La nave è rientrata a Port Everglades il 14 marzo, dove è stata sottoposta a un’accurata pulizia prima del suo prossimo viaggio”. 

Secondo Bassetti, “il norovirus è un virus gastrointestinale altamente contagioso che si diffonde facilmente in ambienti affollati come navi da crociera, scuole e case di cura. Le epidemie si verificano spesso quando il cibo o le superfici vengono contaminate, o attraverso il contatto tra le persone”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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